Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%
МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%
В ООН хотят узнать о состоянии здоровья Ким Чен Ына
В ООН хотят узнать о состоянии здоровья Ким Чен Ына
VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Замглавы ОП прокомментировал ситуацию вокруг ресторана "Велюр"

Замглавы ОП прокомментировал ситуацию вокруг ресторана "Велюр"
01:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что ситуация вокруг ресторана "Велюр" - это "плохая история".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркивает, что все рестораны в Украине должны соблюдать условия карантина.

"Это плохая история, потому что нет разницы, ресторан ли это народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним. Есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно поддерживать эти решения, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета министров", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул.Льва Толстого в Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

28 апреля народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи... Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, в "Велюре" он встречается со своими помощниками. "С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования Киева", - рассказал Тищенко.

Разумков об инциденте с "Велюром": Закон один для всех

28 апреля полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на ул.Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей. "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналу "Новое время" заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.

"Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко. На сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ресторан, Карантин, Николай Тищенко, ОП, Велюр, Кирилл Тимошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
04 Беременная Хлоя Севиньи появилась обнаженной в новой фотосессии (Фото)
05 Как оплатить коммуналку онлайн: Минсоцполитики выпустило ролик (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чили за сутки коронавирусом заболели почти 900 человек
В Чили за сутки коронавирусом заболели почти 900 человек
США в ОБСЕ осудили милитаризацию Крыма
США в ОБСЕ осудили милитаризацию Крыма
Мэр Черкасс рассказал о смягчении карантина в городе
Мэр Черкасс рассказал о смягчении карантина в городе
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь