МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%

Новости Украины:Министерство образования и науки планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%.

Министерство образования и науки хочет увеличить объем бюджетных мест для выпускников школ на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в прямом эфире на Facebook-странице МОН.

"Мы подали запрос в Министерство экономического развития недели, наверное, две-три назад. По нему мы подавали увеличение бюджетных мест на бакалаврат на 7% по сравнению с предыдущим годом", - заявил Стадный.

Он добавил, что Министерство образования хотело бы увеличить объем бюджетных мест в этом году для поступающих после школы.