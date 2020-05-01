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МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%

МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%
02:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министерство образования и науки планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%.

Министерство образования и науки хочет увеличить объем бюджетных мест для выпускников школ на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в прямом эфире на Facebook-странице МОН.

"Мы подали запрос в Министерство экономического развития недели, наверное, две-три назад. По нему мы подавали увеличение бюджетных мест на бакалаврат на 7% по сравнению с предыдущим годом", - заявил Стадный.

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Он добавил, что Министерство образования хотело бы увеличить объем бюджетных мест в этом году для поступающих после школы.

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Минобразования, МОН, Егор Стадный.
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