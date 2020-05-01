В Украине создали новую модель дезинфицирующего прибора

Новости Украины:Он сможет очистить воздух и поверхности любых типов от вирусов и инфекций.

Ученые Запорожского национального университета создали новую модель дезинфицирующего прибора - промышленный образец озонатора.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, прибор сможет очистить воздух и поверхности любых типов от вирусов и инфекций.

Над прибором работали специалисты Инженерного института ЗНУ: Дмитрий Алексиевский, Олег Панков и Константин Туришев.

"Работая над озонатором, ученые учли следующие параметры: компактность прибора; надежность в работе - может работать в течение года без технического обслуживания; экономность - потребляет мало энергии при значительной производительности по получению озона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта экспериментальная установка способна в течение часа провести дезинфекцию помещений площадью до 300 куб. м.

"Вместе с тем обработка не требует использования реагентов и, что важно, не оставляет никаких следов на стенах или мебели. То есть дезинфекцию с таким прибором можно проводить в любом помещении", - добавили в МОН.

Создание новой модели озонатора стало ответом ученых на преодоление распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас прибор уже показали на конференциях и форумах, на одном из которых им заинтересовались представители Полесского государственного университета. Это стало первым шагом для научного обмена между вузами.

Напоминаем, простые дезинфекторы ныне стали одним из самых популярных товаров, их продают на улицах, в киосках и рекламируют блогеры, но в бутылках может быть опасный для человеческого организма яд.