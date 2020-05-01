Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%
МОН планирует увеличить объем бюджетных мест на 7%
В ООН хотят узнать о состоянии здоровья Ким Чен Ына
В ООН хотят узнать о состоянии здоровья Ким Чен Ына
VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
Рецепт дня: Куриные наггетсы в хлебной панировке
Рецепт дня: Куриные наггетсы в хлебной панировке

В Украине создали новую модель дезинфицирующего прибора

В Украине создали новую модель дезинфицирующего прибора
03:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Новости Украины:Он сможет очистить воздух и поверхности любых типов от вирусов и инфекций.

Ученые Запорожского национального университета создали новую модель дезинфицирующего прибора - промышленный образец озонатора.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, прибор сможет очистить воздух и поверхности любых типов от вирусов и инфекций.

Над прибором работали специалисты Инженерного института ЗНУ: Дмитрий Алексиевский, Олег Панков и Константин Туришев.

"Работая над озонатором, ученые учли следующие параметры: компактность прибора; надежность в работе - может работать в течение года без технического обслуживания; экономность - потребляет мало энергии при значительной производительности по получению озона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта экспериментальная установка способна в течение часа провести дезинфекцию помещений площадью до 300 куб. м.

"Вместе с тем обработка не требует использования реагентов и, что важно, не оставляет никаких следов на стенах или мебели. То есть дезинфекцию с таким прибором можно проводить в любом помещении", - добавили в МОН.

"Болезнь высокой чистоты": назван побочный эффект дезинфицирующих средств

Создание новой модели озонатора стало ответом ученых на преодоление распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас прибор уже показали на конференциях и форумах, на одном из которых им заинтересовались представители Полесского государственного университета. Это стало первым шагом для научного обмена между вузами.

Напоминаем, простые дезинфекторы ныне стали одним из самых популярных товаров, их продают на улицах, в киосках и рекламируют блогеры, но в бутылках может быть опасный для человеческого организма яд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Карантин, Дезинфекция, Коронавирус, Антисептик, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
04 Беременная Хлоя Севиньи появилась обнаженной в новой фотосессии (Фото)
05 Как оплатить коммуналку онлайн: Минсоцполитики выпустило ролик (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Германии от COVID-19 уже выздоровели 75% больных
В Германии от COVID-19 уже выздоровели 75% больных
США в ОБСЕ осудили милитаризацию Крыма
США в ОБСЕ осудили милитаризацию Крыма
Мэр Черкасс рассказал о смягчении карантина в городе
Мэр Черкасс рассказал о смягчении карантина в городе
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь