Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 2 мая.

Иван Ветхопещерник

Православная церковь 2 мая почитает Иоанна Ветхопещерника – монаха, христианского подвижника и пресвитера. Иоанн жил в VIII веке.

По древнему обычаю в день Ивана Ветхопещерника сельские ткачихи "весну в новину одевали", потому что 2 мая "весна красуется, себя показывает". Женщины, с сотканными в этом году холстами выходили в поле, кланялись на все четыре стороны и, обращаясь на восток, молвили: "Вот тебе матушка-весна, новая новинка!".

В этот день молятся Ивану Воину о защите от всех напастей. У святого просят утешения и заступничества скорбящие и обиженные. К нему взывали, чтобы он рассудил: кто прав, а кто виноват. Молебен Ивану Воину служили и когда обворуют, после этого открывались воры и обидчики.

День астрономии

День астрономии (Astronomy Day) отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин. Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны.

В 2007 году Астрономическая Лига начала популяризировать весенний и осенний Дни астрономии, чтобы определить, какой из них привлечет больше внимания общественности и заинтересованных организаций.

На Неделе астрономии и особенно в сам День астрономии тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество интересных мероприятий, направленных на повышение осведомленности общественности об астрономии и нашей прекрасной вселенной. Это и публичные лекции знаменитых космонавтов, и телеконференции, и совместные проекты, и массовые показы звездного неба. В школах проводятся специальные занятия по основам астрономии, а на выставках можно продегустировать космическую еду.

Всемирный день тунца

Всемирный день тунца (World Tuna Day), празднование которого установлено на 2 мая, был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 71/274) в декабре 2016 года, с целью повышения осведомленности населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Соавторами проекта данной резолюции стали 93 государства.

День тунца – повод обратить внимание на сохранение рыбных ресурсов планеты.

Международный день Гарри Поттера

Фанаты всего мира книг о Гарри Поттере, поттероманы ежегодно 2 мая празднуют Международный день своего любимого героя - мальчика-со-шрамом. Именно в этот день, по велению волшебной клавиатуры писательницы Джоан Роулинг, Гарри Поттер уничтожил темного негодяя Волан де Морта. То есть, по сути, добро в очередной раз восторжествовало над злом.

Всемирный день скрапбукинга

Международный день Скрапбукинга всегда отмечается в первую субботу мая в США (оттуда родом скрап), начиная с 1994 года. В этом году этот знаменательный день отмечаем 2 мая!

Это хороший повод для того, чтобы полюбоваться на красоту, сотворённую скрап-мастерицами.

Название этого рукоделия произошло от английских слов "scrap" – вырезка и "book" – книга. Изначально оно заключалось в искусном оформлении альбомов с рисунками, гравюрами и стихами, а после появления фотографии – фотоальбомов. Известно, что увлечённой скрап-мастерицей была королева Виктория. А предприимчивые британские и европейские купцы уже в середине XIX века вовсю торговали всевозможными "картонно-бумажными украшательствами" – заготовками для альбомов.