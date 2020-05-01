Электромагнитное оружие Украины: в Харькове работают над новым средством поражения БПЛА

Новости Украины:В Харькове создают оружие, способное уничтожать "стаи" вражеских дронов.

Харьковское научно-производственное предприятие "Институт электромагнитных исследований" участвует в разработке вооружений, которые будут иметь решающее значение при современных видах ведения боя.

В частности, речь идет о борьбе с вражескими БПЛА над позициями украинских военных на Донбассе или защите от боевых дронов над важными объектами, как склады боеприпасов или стратегически важные объекты энергетики.

Харьковчане уже получили практические результаты - в Институте электромагнитных исследований научились сбивать сразу несколько беспилотных летательных аппаратов, "выжигая" их электронные блоки. Сейчас ученые поставили перед собой задачу максимально увеличить количество аппаратов, которые можно одновременно сбить, и увеличить расстояние воздействия на них.

По информации издания Defense Express, в институте готовы предоставить в армию экспериментальные образцы на подопытную эксплуатацию. В то же время харьковские разработчики отмечают, что существенный успех в производстве современного украинского электромагнитного оружия сдерживания можно было бы достичь в случае принятия соответствующей программы и обеспечения производства этого оружия государственному оборонному заказу.

При надлежащем финансировании со стороны государства электромагнитное оружие могло бы в короткий срок поступить на вооружение ВСУ и стать настоящим оружием сдерживания агрессора. Пока же работа института обеспечивается преимущественно поступлениями от иностранных заказчиков.