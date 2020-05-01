Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неутешительный прогноз ученых: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая

Выплата социальной помощи: Всемирный банк выделил $150 миллионов для Украины

Выплата социальной помощи: Всемирный банк выделил $150 миллионов для Украины
15:36 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Украины:Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на выплату соцпомощи.

Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 150 миллионов долларов в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Отмечается, что дополнительное финансирование утвердили с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Подчеркивается, что 50 млн долларов выделят на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса).

"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью", - говорится в пресс-релизе.

НБУ: Уровень безработицы вырастет до 12%

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности", - отметил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

"Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи". Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Социальная помощь, Covid-19, Алекс Кремер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание
Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание
Замглавы ОПУ о карантине: Метро будет открываться в последнюю очередь
Замглавы ОПУ: Метро будет открываться в последнюю очередь
Хэтчбек Honda Jazz будет с новой подушкой безопасности (Фото)
Хэтчбек Honda Jazz будет с новой подушкой безопасности (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь