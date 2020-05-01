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ОГП: Уровень детской преступности в Украине падает

ОГП: Уровень детской преступности в Украине падает
17:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Офисе Генпрокурора заявляют, что в Украине уменьшается уровень детской преступности.

В Украине последние годы прослеживается тенденция уменьшения уровня детской преступности. В частности, в 2019-м таких преступлений было на 11% меньше, чем в 2018 году.

Об этом заявила во время дискуссии в рамках международного фестиваля Docudays прокурор управления защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Анна Замкова, передает корреспондент УНН.

"В целом положительным является то, что в Украине в последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня преступности. В прошлом году такие преступления совершили около 4 тысяч несовершеннолетних, тогда как в 2018 году их было на 11% больше. Подавляющее большинство совершенных преступлений относится к категории корыстных", - отметила прокурор.

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По ее словам, большинство детей, которые выбирают путь вне закона, делают это не от хорошей жизни, не по своей воле.

"Среди них очень много социально незащищенных, то есть детей, воспитывающихся в неблагополучных или очень бедных семьях, имеющих окружение, которое не является благоприятным для нормального образа жизни", - добавила Замкова.

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Дети, ОГП, Детская преступность, Анна Замкова.
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