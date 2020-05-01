Пристайко: Украинских трудовых мигрантов обеспечат тестированием на коронавирус

Новости Украины:Работников из Украины обеспечат тестированием на COVID-19.

Украинцы, у которых есть планы выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад.

Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН.

"Правительство рассчитывает на тех украинцев, которые последнее время работали за рубежом, на их помощь в развитии страны. Но мы понимаем, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы пока не можем, но и искусственных преград не станем делать", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, надо максимально организовать процесс трудоустройства.

"По возможности мы ожидаем централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих. Мы ожидаем также гарантированное официальное трудоустройство не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированный и организованы, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие меры безопасности будут обеспечены как в страны, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину", - сказал Пристайко.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко накануне начал переговоры по телефону с коллегами из стран-членов ЕС, куда приглашают украинских работников, об условиях, которые должны гарантировать украинцам.