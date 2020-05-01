Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
На продажу выставлен уникальный выставочный Ferrari F50 (Фото)
На продажу выставлен уникальный выставочный Ferrari F50 (Фото)

Пристайко: Украинских трудовых мигрантов обеспечат тестированием на коронавирус

Пристайко: Украинских трудовых мигрантов обеспечат тестированием на коронавирус
18:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Работников из Украины обеспечат тестированием на COVID-19.

Украинцы, у которых есть планы выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад.

Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН.

"Правительство рассчитывает на тех украинцев, которые последнее время работали за рубежом, на их помощь в развитии страны. Но мы понимаем, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы пока не можем, но и искусственных преград не станем делать", - подчеркнул Пристайко.

Карантин: НБУ пересмотрел прогноз объема денежных переводов трудовых мигрантов

По его словам, надо максимально организовать процесс трудоустройства.

"По возможности мы ожидаем централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих. Мы ожидаем также гарантированное официальное трудоустройство не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированный и организованы, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие меры безопасности будут обеспечены как в страны, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину", - сказал Пристайко.

НБУ: Уровень безработицы вырастет до 12%

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко накануне начал переговоры по телефону с коллегами из стран-членов ЕС, куда приглашают украинских работников, об условиях, которые должны гарантировать украинцам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заробитчане, Трудовые мигранты, Вадим Пристайко, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены
Ситуация на фронте: двое бойцов ВСУ ранены
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Мадонна сдала тест на COVID-19: результат шокирует (Видео)
Мадонна сдала тест на COVID-19: результат шокирует (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь