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День астрономии 2020: дата и особенности праздника

День астрономии 2020: дата и особенности праздника
21:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата - 2 мая.

День астрономии (Astronomy Day) отмечается два раза в год - весной и осенью - всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу - в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (Astronomy Week).

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер (Doug Berger) решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах - на улицах, в торговых центрах, парках.

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Таким образом были объединены все настоящие любители астрономии, а девизом нового астрономического движения стали слова: "Несущие астрономию людям" (Bringing Astronomy to the People).

Астрономия (от греч. ἀστρο "звезда" и νόμος "закон") - одна из древнейших наук, это наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и систем. В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты Солнечной системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, метеороиды, межпланетное вещество, межзвёздное вещество, туманности, галактики и их скопления, чёрные дыры и многое другое. Астрономия позволяет нам видеть историю Вселенной собственными глазами.

День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Общество, Королевское Астрономическое Общество Канады, Международный Союз Планетариев, Американское Астрономическое Общество.

В 2007 году Астрономическая Лига начала популяризировать весенний и осенний Дни астрономии, чтобы определить, какой из них привлечет больше внимания общественности и заинтересованных организаций.

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Праздник, История, Факты, Астрономия, 2 мая, Праздники в мае, День астрономии 2020, Всемирный день астрономии.
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