Глава НАБУ прокомментировал дело по фигурантам "пленок Онищенко"

Новости Украины:Производство по фигурантам "пленок Онищенко" бесперспективное.

Производство по фигурантам "пленок Онищенко" - бесперспективно. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник во время интервью на 24 телеканале, передает УНН.

"Есть такое дело (по фигурантам "пленок Онищенко" - ред.), оно отдельно расследуется", - сообщил Сытник.

Однако он отметил, что результат по этому производству спрогнозировать трудно.

Исходя из того, что доказательств по делу недостаточно, перспективы дела неизвестны.

"Возможно, если Онищенко появится на территории Украины и будет способствовать проведению расследования".

Напомним, до сих пор решается вопрос о экстрадиции Онищенко из Германии.