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Мониторинговая миссия ООН: В "деле 2 мая" правосудие до сих пор призрачное

Мониторинговая миссия ООН: В "деле 2 мая" правосудие до сих пор призрачное
23:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Мониторинговая миссия ООН сделала заявление по поводу "дела 2 мая".

2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако ни один человек так и не был привлечен к ответственности за 48 смертей.

Об этом заявила Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость в отношении смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным», - сказала Богнер.

Документ, опубликованный сегодня Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, представляет обновленную информацию о состоянии расследований и судебных процессов относительно событий в центре города и на площади Куликово Поле. Документ также дает рекомендации правительству и международному сообществу относительно дальнейших шагов по обеспечению правосудия за смерти и убийства.

«За прошедший год, не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Относительно смертей в центре города, ни расследование, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим, отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки», - сказала Богнер.

Тем не менее, определенный прогресс был достигнут по делу бывшего начальника ГУ Министерства внутренних дел в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев произошло около 25 заседаний.

Богнер призвала украинские власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Она подчеркнула, что Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей, председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам по незавершенным делам.

"2 мая. Без мифов": Институт нацпамяти опубликовал фильм о событиях в Одессе 2014 года

Напоминаем, 2 мая 2014 года участники одесского антимайдана напали в центре города на колонну болельщиков одесского ФК «Черноморец» и харьковского «Металлиста», активистов местной «Самообороны» и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек.

Впоследствии антимайдановцев оттеснили к Куликовому Полю, где сожгли их лагерь, а многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью и стреляли. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.

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Одесса, ООН, 2 мая, Матильда Богнер.
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