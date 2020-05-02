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Украинка, которая из-за собаки осталась в Китае, уже дома в Херсоне

Украинка, которая из-за собаки осталась в Китае, уже дома в Херсоне
01:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Instagram

Новости Украины:Украинка Настя Зинченко, которая из-за питомца осталась в Ухане, вернулась в Украину.

Украинка Настя Зинченко, которая в феврале отказалась эвакуироваться из Китая из-за своей собаки, вернулась в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Instagram Насти Зинченко.

Сейчас она уже находится в дома в Херсоне и наслаждается оливье с селедкой под шубой.

"Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой".

Настя опубликовала сторис, в которых сообщила, что успела на день рождения бабушки.

Посольство в Китае будет оставаться на связи с украинкой, которая осталась из-за собаки

Напомним, украинка Анастасия Зинченко в феврале не эвакуировалась с другими гражданами Украины из китайского города Ухань-за того, что не смогла забрать собаку. Девушке не удалось найти ветеринарную клинику в Ухане для оформления необходимого пакета документов на собаку Мишу.

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Все по теме:

Китай, Эвакуация, Собака, Пандемия, Коронавирус, Настя Зинченко.
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