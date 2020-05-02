"Будущие планы на самом деле простые": украинские полярники возвращаются домой

Новости Украины:Украинские полярники рассказали о нелегких буднях на пути домой

Группа украинских полярников, которые работали на станции "Академик Вернадский", направляются домой.

Об этом ученые рассказали в Telegram "Полярники и полярницы".

"Девятый день на судне. Десяток просмотренных фильмов и немного меньше прочитанных книг. Под конец Дрейка (пролив Дрейка, - ред.) уже тошнит от всего и это в прямом смысле. Таблетки и пластыри от укачивания не очень помогают, чувствуешь себя разбитым и обессиленным, но лежать все дни перехода тоже трудно. С этим Дрейком проблема в том, что он занимает слишком длительное время, чтобы перейти его на одном дыхании, и недостаточный, чтобы привыкнуть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторое время украинцы вынуждены будут провести в Чили.

"Будущие планы на самом деле простые – мы будем заточены в отеле минимум до 6 мая, тогда должен быть облегченный карантин в Чили, и, возможно, возобновятся регулярные рейсы. И тогда при первой возможности будем идти домой. Последняя информация из центра: "карантина не будет". Так что, возможно, нас и раньше заберут. Но более детальные планы нам еще не говорят", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские полярники будут дома ориентировочно в мае.