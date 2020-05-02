День жен-мироносиц 2020: история и традиции праздника

Новости Украины:День Жён-мироносиц, празднуемый в третье воскресенье после Пасхи, является традиционным православным общим женским праздником, имеющим давнюю историю.

День жен-мироносиц всегда отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Поэтому каждый год дата у праздника разная.

Святые мироносицы - мужественные женщины, следовавшие за Иисусом на Голгофу - были верными ученицами Христа, помощницами в проповедях и свидетельницами Его крестных страданий. Они не оставили Его даже после распятия. Их вера была вознаграждена. Именно мироносицы первыми узнали весть о воскрешении Иисуса, когда пришли утром к гробнице, чтобы смазать его тело маслом миро.

Образ этих женщин стал собирательным, поэтому в праздник поздравляют всех женщин мира, славят женскую жертвенность, верность и преданность, а также чистую веру и светлую самозабвенную любовь.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни - несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей.