Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
10:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 мая.

Окликание предков

На Киевской Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому было принято посещать кладбища — причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины и старухи на утренней заре.

Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: "Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!". Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо.

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: "Лодырь на пашне — что трутень в улье"; "Хочешь хлеба с медом — берись за лопату"; "На полатях лежать — хлеба не едать".

Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая

День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — то стоит подождать.

День памяти святых жен-мироносиц

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Этот праздник издревле чтился на Киевской Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей.

Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это праздник каждой православной христианки, православный женский день.

Всемирный день Солнца

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.

В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы разных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

Всемирный день веселья

Всемирный день веселья (World Laughter Day) отмечается каждое первое воскресенье мая.

Его "отцом-созидателем" можно назвать Мадана Катарию, семейного врача в индийском Мумбаи.

Доктор Мадан основал и современное течение йоги смеха, приверженцы которой считают, что добровольный намеренный смех (как и спонтанный) оказывает положительный психологический и физиологический эффект.

Это положение базируется на гипотезе обратной связи лица (исследуемой ещё Чарльзом Дарвином). Она предполагает, что мимика способна повлиять и на испытываемые эмоции. Активация тех или иных областей лица (к примеру, мышц, отвечающих за смех и улыбку) меняет эмоциональный статус – настроение улучшается.

Знаменательные события в истории: 2 мая 2020 года

В январе 1998 г. доктор Катария отметил Всемирный день веселья в первый раз, и с тех пор праздник широко распространился по всему миру.

Чтобы сделать мир лучше и добрее, следует начать с себя – внести в свою жизнь больше позитива и веселья.

Эта философия, которой придерживаются адепты Дня веселья, весьма жизнеспособна и актуальна – если каждый житель Земли попытается "произвести" что-то хорошее и доброе (можно начать с улыбки, смеха и веселья), общая атмосфера на планете изменится в положительную сторону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 3 мая, Окликание предков, День памяти святых жен-мироносиц, Всемирный день Солнца, Всемирный день веселья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь