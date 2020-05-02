Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 мая.

Окликание предков

На Киевской Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому было принято посещать кладбища — причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины и старухи на утренней заре.

Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: "Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!". Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо.

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: "Лодырь на пашне — что трутень в улье"; "Хочешь хлеба с медом — берись за лопату"; "На полатях лежать — хлеба не едать".

День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — то стоит подождать.

День памяти святых жен-мироносиц

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Этот праздник издревле чтился на Киевской Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей.

Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это праздник каждой православной христианки, православный женский день.

Всемирный день Солнца

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.

В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы разных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

Всемирный день веселья

Всемирный день веселья (World Laughter Day) отмечается каждое первое воскресенье мая.

Его "отцом-созидателем" можно назвать Мадана Катарию, семейного врача в индийском Мумбаи.

Доктор Мадан основал и современное течение йоги смеха, приверженцы которой считают, что добровольный намеренный смех (как и спонтанный) оказывает положительный психологический и физиологический эффект.

Это положение базируется на гипотезе обратной связи лица (исследуемой ещё Чарльзом Дарвином). Она предполагает, что мимика способна повлиять и на испытываемые эмоции. Активация тех или иных областей лица (к примеру, мышц, отвечающих за смех и улыбку) меняет эмоциональный статус – настроение улучшается.

В январе 1998 г. доктор Катария отметил Всемирный день веселья в первый раз, и с тех пор праздник широко распространился по всему миру.

Чтобы сделать мир лучше и добрее, следует начать с себя – внести в свою жизнь больше позитива и веселья.

Эта философия, которой придерживаются адепты Дня веселья, весьма жизнеспособна и актуальна – если каждый житель Земли попытается "произвести" что-то хорошее и доброе (можно начать с улыбки, смеха и веселья), общая атмосфера на планете изменится в положительную сторону.