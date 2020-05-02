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Асеев рассказал о встрече с одним из основателей сепаратистского движения в Одессе

Асеев рассказал о встрече с одним из основателей сепаратистского движения в Одессе
23:36 Сб, 2 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Станислав Асеев рассказал, как встретился в плену с одном из создателей сепаратистского движения в Одессе.

Бывший заложник террористической организации "ДНР" журналист Станислав Асеев рассказал, как встретил в плену одного из основателей сепаратистского движения в Одессе.

Об этом Асеев написал в Facebook.

«В целом, стараюсь не высказываться о событиях, свидетелем которых непосредственно не был. Но так уж случилось, что в плену судьба свела в одной камере с человеком, который был одним из основателей сепаратистского движения в Одессе и который сам еле живым вышел из Дома профсоюзов 2 мая 14-го. Затем эти события привели этого человека на фронт "ЛНР", где бок о бок воевал на одном участке фронта со всем известным Вагнером. Ну, а конечный пункт прибытия в этой войне наступил для него в "Изоляции" со сломанными пальцами и вывернутыми суставами», - написал Асеев.

Он добавил, что уже упоминал этот эпизод в интервью виданнню "ZN", и пока вспомнил учитывая дату.

«В одной из бесед я прямо спросил этого человека, что в Украине существует мнение, что мы вроде как обошлись в Одессе "малой кровью"и, если бы не те события - были бы десятки тысяч трупов еще и здесь, как на Донбассе. Честно говоря, я думал, что за один такой вопрос - учитывая то, кому я его задавал - да еще и в "Изоляции" он меня просто прибьет. И этот человек сказал: "Ну и правильно говорят. Если бы в Одессе получилось такое же, как в Донецке с Луганском - ни вам, ни нам не следовало бы за это умирать. Накануне наш человек уехала в Москву по нашей теме, и там «тяжёлые» ему сказали: «Для Одессы - другой сценарий. Идите оттуда ». Мы не послушали. Результат ты знаешь », - вспомнил Асеев разговор с сепаратистом.

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Напоминаем, сегодня исполняются шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 человек обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Впоследствии следствием было установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Решением Одесского горсовета этого дня чтят память погибших.

Сегодня Президент Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семьям всех погибших и подчеркнул, что «сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?» - одно из них ».

Станислав Асеев - украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке. Был похищен 11 мая 2017 года и содержался пророссийской террористической организацией «ДНР» до 29 декабря 2019 года.

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Одесса, Боевики, Плен, 2 мая, Станислав Асеев.
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