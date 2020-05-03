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Ученый: каждый вирус со временем становится менее опасным, это биологический закон

Ученый: каждый вирус со временем становится менее опасным, это биологический закон
07:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Доктор биологических наук, профессор Константин Чумаков высказался о биологической природе вирусов.

Любой новый вирус, который возникает среди человечества, постепенно становится менее опасным и агрессивным, это фундаментальный биологический закон.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал доктор биологических наук, профессор Константин Чумаков. Он напомнил, что все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасные, но постепенно становятся легче. 

"Новый коронавирус, он еще не адаптировался. Все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасные, но постепенно становятся легче. Если вирус убивает своего хозяина или отправляет его в больницу, он выпадает из циркуляции и не может передаваться. А передаются только те вирусы, которые своего хозяина не убивают, а продолжают заражать других людей. Любой новый вирус постепенно становится менее опасным. Это фундаментальный биологический закон", – подчеркнул биолог.

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По его словам, все человеческие вирусы когда-то возникли в животном резервуаре, а потом перешли на людей.

"Если у них нет иммунитета, вирус распространяется легко – как огонь по сухому сену. Когда значительная часть переболеет, ему уже сложно передаваться. У людей возникает популяционный иммунитет, а сам вирус становится очень опасным. Испанка – хороший пример "смягчения" новых вирусов, возникла и достаточно быстро исчезла без всяких вакцин и лекарств. Остался вариант вируса, который перестал убивать человека – испанка превратилась в обычный сезонный грипп. Неприятно, но уже никто не пугается", – подытожил Чумаков.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что преждевременная отмена карантина может повлечь вторую волну коронавируса в Украине, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к ослаблению ограничительных мер.

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Карантин, Заражение, Коронавирус.
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