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День свободы печати: что за праздник сегодня отмечают в мире

День свободы печати: что за праздник сегодня отмечают в мире
09:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Сегодня, ежегодно с 1994 года отмечают Всемирный день свободы печати.

В этот день, 3 мая, ежегодно с 1994 года отмечают Всемирный день свободы печати.

Так, Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года.

Тема текущего года "Журналистика без страха и предвзятости".

Всемирный День Солнца: история и как отмечать праздник

По случаю Всемирного дня свободы печати 2020 года должна была состояться Международная конференция. Однако в связи с пандемией COVID-19 было принято решение её отложить. Изначально Конференция должна была проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции - 18-20 октября. В этот раз состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Как сообщалось, 30 апреля в Украине праздновали День пограничника. 

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Праздник, Печать, День свободы печати.
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