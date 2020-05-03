День свободы печати: что за праздник сегодня отмечают в мире

Новости Украины:Сегодня, ежегодно с 1994 года отмечают Всемирный день свободы печати.

В этот день, 3 мая, ежегодно с 1994 года отмечают Всемирный день свободы печати.

Так, Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года.

Тема текущего года "Журналистика без страха и предвзятости".

По случаю Всемирного дня свободы печати 2020 года должна была состояться Международная конференция. Однако в связи с пандемией COVID-19 было принято решение её отложить. Изначально Конференция должна была проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции - 18-20 октября. В этот раз состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Как сообщалось, 30 апреля в Украине праздновали День пограничника.