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Всемирный День Солнца: история и как отмечать праздник

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Всемирный День Солнца: история и как отмечать праздник
09:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:3 мая — день, в который стоит задуматься о том, какую роль дневное светило играет для нашего мира.

3 мая каждого года весь мир отмечает День Солнца. Многие слышали об этом празднике, но до конца не знают, каковы его истоки и традиции. Пришло время пролить свет на это событие и рассказать о нем подробнее.

Солнце — самый важный объект на нашем небе. Энергетика Солнца критична для человечества во всех возможных смыслах: экологическом, астрономическом и астрологическом. 

История праздника

Данный праздник появился в 1994 году. Изначально он имел в первую очередь экологический смысл. Дело в том, что на Земле многие ископаемые ресурсы являются невосполняемыми. Во-первых, они заканчиваются, а во-вторых, они являются крайне опасными для экологии, так как сильно загрязняют атмосферу и почву.

По инициативе международного общества солнечной энергии в 1994 был учрежден День Солнца, который призван пролить свет на проблемы экологии и привлечь внимание людей к тому, что Солнце является источником абсолютно чистой и бесконечной энергии, которую можно трансформировать в электричество.

С 1994 года многое изменилось, ведь сейчас во всем мире существует много "солнечных ферм" — электростанций, которые вырабатывают электричество без выбросов вредных веществ.

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Астрономия и астрология о Солнце

3 мая — это также день повышения знаний о нашем источнике жизни — звезде, которая более 4 миллиардов лет освещает небо на нашей планете. Астрономы узнали очень много интересного о нашем светиле за последние 100-200 лет. Оно может нести не только свет и жизнь, но и разрушения. Многие слышали о магнитных бурях. Причиной их появления являются так называемые солнечные ветры — потоки заряженных частиц, которые улавливаются магнитным полем Земли, без которого атмосферу просто сдуло бы в космос.

В очень отдаленном будущем Солнце уничтожит нашу планету. По первичным расчетам ученых, это произойдет не менее чем через 5 миллиардов лет из-за экспансии нашего светила, которое станет сверхгигантом, поглотив все планеты вплоть до Марса. Считается, что Земля может стать безжизненной несколько раньше — через 3 миллиарда лет, когда светимость Солнца увеличится почти наполовину.

Для астрологов Солнце является крайне важным объектом, покровительствующим эмоциям и чувствам. Оно отвечает за наше самолюбие, лидерские качества, индивидуальность. Также Солнце может повышать или понижать уровень высокомерия, тщеславия людей, регулировать гордость и приводить к появлению глубинных переживаний. Уровень и характер влияния зависят от движения Солнца относительно Зодиакальных созвездий. Например, с 21 апреля по 21 мая оно всегда в Знаке Тельца. Это значит, что на момент праздника Солнце сподвигает людей на финансовые подвиги и свершения, дарит мотивацию, но забирает умение дипломатично вести дела.

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Как отмечать праздник

У этого праздника чисто информационный характер, но если он выпадет на воскресенье, можно провести ритуалы, связанные с энергетикой Солнца. Дело в том, что этот день недели находится под покровительством нашего светила, поэтому такие ритуалы будут наиболее действенными.

Можно выбраться на природу, если день будет ясным и светлым. Не стоит забывать, что солнечный свет — это также источник необходимых человеку витаминов. Именно поэтому наше светило можно назвать дарующим жизнь и здоровье.

Солнце всегда учитывается при составлении гороскопов, поэтому старайтесь следить за ними, чтобы всегда быть на шаг впереди надвигающихся проблем и неурядиц.

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Традиции, Приметы, День Солнца, 3 мая, Всемирный день Солнца, Праздники 3 мая, Что нельзя делать 3 мая.
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