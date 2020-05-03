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Сколько в Украине медиков заразилось COVID-19: Статистика Минздрава

Сколько в Украине медиков заразилось COVID-19: Статистика Минздрава
10:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Минздрав рассказали, сколько медиков сейчас болеют коронавирусом.

Всего за все время пандемии заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал министр охороноы здоровья Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 58 детей и 75 медицинских работников. Были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев. При этом 49 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. При этом выздоровели 1547 человек, летальных исходов 288", - сказал Степанов.

Эпидемия COVID-19: В Киеве уже 1511 случаев заболевания

По его словам, за предыдущие сутки совершено 5424 исследований методом ПЦР.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области - 80, Черновицкой - 73, и Тернопольской - 45", - сообщил министр.

Как сообщалось, вчера за сутки в Украине обнаружили 550 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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