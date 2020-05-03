Степанов: В Украине планируется увеличить количество ПЦР-тестирования до 25 тыс в сутки

Новости Украины:Минздрав планирует увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов до 20 000-25 000 в течение месяца.

Министерство здравоохранения планирует увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов до 20-25 тысяч в течение месяца.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За месяц мы уже увеличили, если считать с того периода, когда я пришел на должность министра здравоохранения, мы увеличили количество тестирований с 700 до почти 7 тыс. в сутки. В ближайших планах у нас увеличение до 10 тыс. Наши лаборатории к этому готовы. Мы постоянно расширяем круг лиц, которых мы тестируем методом ПЦР", - заявил Степанов.

Также по его словам, Минздрав дополнительно за средства стабилизационного фонда планирует закупить 30 амплификаторов, которые будут поставлены в лаборатории.

".... Мы закупаем за счет наших доноров соответствующие ПЦР-системы для того, чтобы увеличить количество тестирований не до 10 тыс., а до 20-25 тыс. Имеем большую надежду, что мы будем в состоянии это сделать уже в течение этого месяца", - добавил министр.

Как сообщалось, в Украине уже зафиксировано 11913 случаев COVID-19, из них 288 - летальные.