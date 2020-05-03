Коронавирус: В Швеции от COVID-19 умер украинец

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Королевстве Швеция от коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский гражданин.
Об этом в комментарии сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал Погорельцев.
В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция оказывает содействие родственникам умершего относительно оформления необходимых документов и решением вопроса о репатриации тела.
Как сообщалось, в МИД заявили о смерти восьмого украинца за рубежом, однако не указали, в какой стране.
Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.
Как сообщалось, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).