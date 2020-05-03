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Операция в Мали: погиб украинец из Иностранного легиона Франции

Операция в Мали: погиб украинец из Иностранного легиона Франции
10:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости Украины:Военнослужащий Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк 1 мая в госпитале скончался от полученных ранее ранений.

Военнослужащий Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк 1 мая в госпитале скончался от полученных ранее ранений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Франции.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства. 

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Он находился в госпитале французской армии и 1-го мая скончался от полученных раненых. 

"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха", - говорится в заявлении Минобороны Франции. 

Французский министр Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.

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Украина, Франция, МИД, Жертвы, Мали.
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