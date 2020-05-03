За границей на COVID-19 болеют 160 украинцев

Новости Украины:За рубежом 160 украинцев лечатся от коронавируса.

По состоянию на вечер 3 мая за границей от COVID-19 выписаны уже 50 украинцев, а 160 граждан Украины проходит лечение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.

“16 651 гражданин Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения (ЗДУ) в рамках системы “Защита”, — сообщили в МИД.

В частности, 160 граждан Украины проходит лечение: Австралия — 1, Австрия — 3, Греция — 12, Италия — 121, Мальта — 1, Молдова — 1, Польша — 1, РФ — 3, США — 2, Таиланд — 1, Уругвай — 2, ФРГ — 4, Чехия — 6, Швеция — 2.

Еще 50 граждан Украины выздоровели: Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания и Северная Ирландия — 1, Греция — 10, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 5, Италия — 2, Нигерия — 2, Нидерланды — 1 , ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 1, Сейшельские острова — 1, Сербия — 1, Таиланд — 1, ФРГ — 1, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 8 граждан Украины за рубежом — умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.