Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных

Новости Украины:В мире уже более 3,5 млн человек болеют коронавирусом.

Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 3,5 млн, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такую статистику.

Так, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 3 560 911.

При этом более 1,15 млн из этих пациентов уже завершили курс лечения. А 248 048 человек скончались от последствий заражения.

Медики неоднократно отмечали, что данные по числу заражений являются очень относительными: речь идет лишь об официально выявленных случаев. Реальное число заражений может быть на порядок выше.

Напоминаем, в США больше всего смертей от COVID-19 в сутки зафиксировали 30 апреля, тогда умерло 2909 человек.