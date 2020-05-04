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Посольство США в Украине призвало к расследованию убийства журналистов и активистов

Посольство США в Украине призвало к расследованию убийства журналистов и активистов
02:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Временный поверенный в делах США в Украине призвала к справедливому расследованию нападений на журналистов и активистов.

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во Всемирный день свободы прессы, который прошел 3 мая, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин поздравила украинских журналистов и призвала Киев к справедливому расследованию нападений на журналистов и активистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Посольства США в Украине в Facebook.

“Журналисты часто подвергаются чрезвычайному риску ради того, чтобы рассказать общественности правдивую информацию”, — отметила Временный поверенный в делах США в Украине.

“В то время, как мы приветствуем преданных, объективных украинских журналистов, которые работают сегодня, наши мысли также с семьями украинских журналистов и активистов, отдавших свои жизни в поисках правды, таких как Георгий Гонгадзе, Павел Шеремет, Екатерина Гандзюк и другие”, — добавила она.

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“Мы продолжаем поддерживать народ Украины, призывая к справедливости в незавершенных расследованиях нападений на журналистов и активистов. Свобода прессы и безопасность журналистов должны быть жестко защищены”.

По ее словам, работа журналистов уменьшает влияние злоумышленников, в том числе и из России, “которые пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, страх и неуверенность”.

Напомним, 2 мая, посреди Харькова неизвестные напали на журналиста.

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Журналисты, Украина, СМИ, Посольство США.
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