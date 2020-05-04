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Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая

Проклов день: приметы и обряды на 4 мая

Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 4 мая определяли, каким будет лето.

Традиции на 4 мая

В этот день старые люди проклинали нечистую силу: выходили за околицу и, становясь лицом к западу, произносили заговоры. Поворачивались они на запад, потому что в народной традиции эта сторона света была символом тьмы. Поэтому вход в храм всегда ориентируется на эту сторону света, поскольку вход в храм есть удаление от тьмы, появляющейся на западе, и приближение к свету, идущему с востока.

Заговорные слова такие: "Ограждается раб Божий (имя) железными тынами, медными листами, замыкается сорока замками от колдуна, от колдуницы, от черного глаза, от серого глаза, от кривого, косого глаза, от женского и девичьего глаза, от дьяволов денных, ночных, полуночных и всех злых духов нечистых. Кто железный тын лбом пробьет, кто медные листы языком пролижет, кто сорок тысяч замков кулаком пробьет, тот только раба Божьего (имя) достать может. Аминь, аминь, аминь".

Злая нечисть отступала, а люди были защищены от нее на целый год. Есть еще и такие заговорные слова от нечистой силы и всякого недуга и скорби: "От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок. Сохрани мою душу, скрепи сердце мое. Враг сатана! Поди прочь от меня. Есть у меня три листа, написано все Марк да Лука да Никита-великомученик; за грехи душу мучит, за меня Бога молит". Эти слова надо произносить ежедневно перед сном. Девушки в этот день водили хороводы около яблони, как говорили в народе, лелеяли - лялили - погожее времечко, начало мая так и называли - ляльное время, от чего получил название и этот день.

Приметы на 4 мая

Рано зацвела черемуха - будет теплое лето; чем раньше она зацветет, тем жарче лето будет.

Много цвету на черемухе - к мокрому лету.

Знаменательные события в истории: 4 мая 2020 года

Коли береза вперед опушается, то жди сухого лета, коли клен - то мокрого.

Если дождь идет из высоких туч - земля глубоко пропитывается влагой.

Если мелкий дождь начинает идти медленно - будет ненастье.

Первый гром сильный и гулкий - к ядреным хлебам (богатому урожаю).

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 4 мая, Проклов день.
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