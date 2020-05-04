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Степанов: в Минздраве определят критерии для адаптивного карантина

Степанов: в Минздраве определят критерии для адаптивного карантина
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:МОЗ определит критерии адаптивного карантина и условия, которые будут соблюдать в учреждениях.

Министерство здравоохранения определит критерии адаптивного карантина и обязательные условия, которые должны будут соблюдать учреждения, которые возобновят работу в рамках смягчения карантинных ограничений, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Степанов сообщил, что соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться Госпродпотребслужбой, Нацполицией и местными властями.

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"Мы в состоянии четко сформировать критерии адаптивного карантина, где есть уровень заболеваемости на 100 тыс. населения и есть нагрузка на медсистему, количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы видим критерии, они достаточно четкие", - сказал он.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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