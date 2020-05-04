Степанов: Оперировать или госпитализацию можно будет только после проведения ПЦР-теста

Новости Украины:Людей, которых должны госпитализировать или провести операцию перед этим будут тестировать на COVID-19.

Граждан, которых должны госпитализировать или провести операцию перед этим будут тестировать на коронавирус.

Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это решение принято с учетом эпидемиологических мероприятий, а именно, что любой человек будет госпитализирован исключительно после проведения теста ПЦР, с четким осознанием, что он будет оперироваться, и никто не будет инфицирован от него", — пояснил Степанов.

Как сообщалось, Шмыгаль сообщил, что с завтрашнего дня разрешено проводить плановые операции и госпитализации. Медицина постепенно будет возвращаться к работе с плановыми больными.