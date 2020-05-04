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Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище

Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
21:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине Государственное агентство по управлению Чернобыльской зоной издало приказ о строительстве хранилища для радиоактивных отходов.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения издало приказ о строительстве хранилища для радиоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки ядерного топлива украинских АЭС.

Об этом сообщает агентство.

"Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения своим приказом утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор". Оно гарантирует радиационную безопасность и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет.

Сейчас готовится документация для объявления тендера.

Украинская сторона должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС, в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года.

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Как сообщалось, в зону отчуждения перевезли "исторические" радиоактивные остатки, которые были изъяты из объекта "Цибулево" в Кировоградской области в рамках проекта НАТО.

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Украина, Радиация, РФ.
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