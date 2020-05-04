Дебютное рефинансирование НБУ: Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн

Новости Бизнеса:НБУ на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию 30 апреля удовлетворил заявку государственного Укрэксимбанка на 6 млрд грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию 30 апреля удовлетворил заявку государственного Укрэксимбанка (Киев) на 6 млрд грн.

Об свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно им, в ходе аукциона по рефинансированию на 90 дней Аккордбанк (Киев) привлек 180 млн грн, Мисто Банк (Одесса) – 122,6 млн грн, Индустриалбанк – 70 млн грн, Международный инвестиционный банк (МИБ) – 50 млн грн и банк "Украинский капитал" (все – Киев) – 25 млн грн.

Как сообщалось, Европейская комиссия мобилизует 1 млрд евро для разработки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.