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Ермак о деле Черновол: Такие дела будут выноситься на общественное обсуждение

Ермак о деле Черновол: Такие дела будут выноситься на общественное обсуждение
01:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Общество имеет право задавать вопросы по таким делам, как экс-нардепа Черновол, но в рамках диалога, и не мешать правосудию, считает Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что гражданское общество имеет право задавать власти вопросы по таким уголовным делам, как в случае с экс-народным депутатом Татьяной Черновол, но это должно происходить в рамках диалога и обсуждения, и не мешать правосудию. 

Об этом сказал Ермак в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

"В ближайшее время, при содействии Офиса президента, начнет работать общественный совет, который будет состоять из настоящих героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются такой совестью нашей нации. И все такие дела, как в отношении госпожи Черновол, будут, в том числе, выноситься на общественное обсуждение этого совета", - отметил он. 

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Ермак убежден, что общество имеет право задавать подобные вопросы, но, не мешая правосудию, путем общественного диалога, и без использования любых политических мотивов.

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Татьяна Черновол, Андрей Ермак, ОПУ.
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