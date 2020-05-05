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ГАЗО: В течении последних трех дней в зоне отчуждения пожаров не зафиксировано

ГАЗО: В течении последних трех дней в зоне отчуждения пожаров не зафиксировано
02:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано.

Лесных пожаров на территориях Чернобыльской зоны отчуждения в течение трех дней не зафиксировано, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В течении последних трех дней на территориях зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения лесных пожаров не было зафиксировано", - сказано в сообщении на странице ГАЗО в Фейсбуке.

Как отмечается, ДСП "Северная Пуща" будет продолжать постоянный мониторинг и патрулирование территорий зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пострадавших от лесного пожара, и обследование мест залегания торфа, который тлеет в пределах пройденных огнем лесных кварталов - в частности, на территориях лубянского, Денисовицького, Паришивського и Дитяткивського лесничеств.

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Также ДСП "Экоцентр" обеспечит проведение дозиметрического контроля и обследования транспорта и лиц, привлеченных к ликвидации пожара в зоне отчуждения.

Кроме того, спасатели, которые принимали участие в тушении пожара, начиная с 21:00 понедельника должны отбыть в места постоянной дислокации.

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Пожары, Чернобыль, Зона отчуждения, ГАЗО.
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