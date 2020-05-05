Проблемы и перспективы современной Украины: во Франции сняли документальный фильм (Видео)

Новости Украины:Во Франции сняли документальный фильм о современной Украине.

Во Франции сняли документальный фильм о современной Украине, рассказывающий о проблемах, с которыми столкнулась наша страна, а также о ее перспективах.

О премьере киноленты "Дипломаты люди действия по всем направлениям в Украине" сообщил в Twitter МИД Франции.

"Откройте для себя деятельность Франции в Украине. Смотрите наш документальный фильм "Дипломаты люди действия по всем направлениям в Украине", - говорится в заметке.

В фильме посол Франции в Украине в 2015-2019 годах Изабель Дюмон, которая сейчас возглавляет французское диппредставительство на Кипре, рассказывает о современной Украине.

"Украина - это большая страна в физическом и территориальном измерении, с многочисленными образованным населением, с прекрасной системой высшего образования, с образованными людьми, способными к производству. Здешние сельскохозяйственные производители являются одними из самых феноменальных в мире, но страна из-за повсеместной коррупции, а также из-за войны сегодня имеет большие проблемы ", - отмечает Дюмон.

По ее словам, из-за этих проблем, к которым добавляется отсутствие верховенства права и эффективного управления страной в мире уже более 20 лет только говорят о большом потенциале Украины. "Но я убеждена, что за короткое время Украина способна сделать большой скачок, буквально за несколько лет стать передовой страной Европы. Для этого нужно осуществить необходимые изменения ", - отметила дипломат.

В фильме речь идет о поездках французских дипломатов в Широкино, Гнутово, Мариуполь, о сотрудничестве с иностранными дипломатами, аккредитованными в Киеве, встречах с местными жителями, правозащитниками, представителями гуманитарных и международных организаций.

Дюмон рассказала о проектах, которые удалось реализовать Франции в Украине за последние 3-4 года. В частности, о строительстве фильтровальной станции в Мариуполе и укрытия над Чернобыльской АЭС, поставках МВД, ГСЧС и Нацгвардии Украины 55 вертолетов производства Airbus Helicopter.

Также подробно анализируются итоги саммита Нормандской четверки, который состоялся в декабрее 2019 года в Париже, и другие мероприятия с участием представителей украинской власти и французских дипломатов, в т.ч. действующего посла Франции в Украине Этьена ди Понсена.

Документальный фильм продолжительностью 43 мин. опубликовано на Youtube. Фильм франкоязычный с субтитрами, в частности украинскими.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter поблагодарил МИД Франции и французских коллег за поддержку нашей страны. "Мы ценим поддержку Франции за неизменную преданность борьбе с российской агрессией", - отметил он.