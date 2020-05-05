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Луковый день: приметы и обряды на 5 мая
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

Луковый день: приметы и обряды на 5 мая
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По традиции в этот день высаживали лук на грядки.

Традиции на 5 мая

В ляльное время - время хороводов и игр - не только девушки хотели повеселиться, но и нечистая сила. Ведьмы в этот день стелили на траву, покрытую росой, холст и водили на нем хороводы. К этому дню, как верили в народе, ведьмы уже были беременны. Поэтому, чтобы избавиться от бесплодия, женщины использовали такой способ, который никак нельзя назвать безопасным. Бесплодная женщина шла к лесной поляне, над которой поднимался теплый вешний пар. Она выглядывала ведьм, раздевалась и вставала незаметно в хоровод на холсте, а потом отрывала от утоптанного полотна лоскут, приходила домой, утиралась и вскорости тоже беременела.

Однако многие верили, что если женщина все же попадет в этот хоровод, то ведьмы подкинут ей в чрево своего ведьмененка, и эта женщина навек окажется в подчинении у нечистой силы. Ведьма в представлении русского народа - это женщина, наделенная колдовской силой, связанная с нечистым. Может менять свой облик, летать, наводить порчу и вредить людям. Очень часто ведьмы оборачиваются черными кошками, свиньями, собаками, сороками. Они могут принимать облик и прекрасной молодой женщины и соблазнять мужчин.

Основные функции ведьм - мешать продолжению рода и появлению изобилия в любых его формах. Забирая жизненную силу у людей, животных и растений, ведьма увеличивает свою собственную силу. Если корова не доится или молоко не сбивается в масло, то надо звать на помощь местную колдунью или знахаря - узнать, что тому виной: естественные причины или колдовство. Часто оказывается, что причина происходящего - в происках ведьмы.

Приметы на 5 мая

Теплый май весну снаряжает (начинает).

Знаменательные события в истории: 5 мая 2020 года

Ночью заморозит, так сорок утренников еще на хлеб падет, сорок утренних морозов на все лето, пока хлеб в поле стоит.

Выходи на сев с первой майской росой.

Закуковала кукушка - морозу больше не бывать.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 5 мая, Луковый день.
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