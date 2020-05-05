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Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
09:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Это очень благоприятный в плане энергетики день, в который полезно мечтать, думать о будущем, заниматься духовными поисками и практиками.

Зеркальные даты являются днями силы, в которые полезно совершать различные ритуалы, начинать новые дела и, конечно же, загадывать желания. 5 мая — отличный день для постановки новых целей и задач.

Этим днем будет безраздельно править Пятерка. Данное число символизирует собой единение начала и конца, золотую середину всего. Это значит, что ваши желания должны подкрепляться какими-то действиями. 

Опираемся на интуицию и сны

В этот день наше сердце подскажет, в какую сторону необходимо двигаться, чтобы стать счастливее. Кому-то с самого утра покажется, что любимый человек получает недостаточно тепла и ласки, кому-то в голову придут невероятные идеи для бизнеса.

Энергетика Пятерки начнет действовать еще ночью, поэтому обращайте внимание на свои сновидения. В них может содержаться тайное послание и совет Вселенной относительно того, куда можно двигаться дальше, а самое главное — как. Интуиция и сны помогут понять, в каком направлении можно дальше двигаться, как расставлять приоритеты и какие желания будут наиболее правильными.

Правильно формулируем желание

Если вам захочется поставить перед собой какую-то амбициозную цель и загадать желание, то нужно записать его где-нибудь. Эксперты советуют сформулировать само желание, определить срок, за который вы хотите его исполнить, и решить, что вам для этого необходимо.

Смысл состоит в том, чтобы загадать что-то, но не забыть об этом на следующий же день, а начать что-то делать. Начинается все с планов, с составления списка пунктов, необходимых для достижения цели. Это будет первый и самый важный шаг вперед. Именно этого хочет Пятерка. Энергетика этого числа поможет вам выбрать правильный путь в жизни.

Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

Самое главное, чтобы желание не граничило с фантастикой. Необходимо загадывать что-то реальное, что действительно может исполниться и что потребует от вас каких-то вложений сил и времени.

Если вы не сможете поставить какие-то новые цели и загадать желание, потому что не знаете, чего хотите, попробуйте помедитировать, покопаться в глубинах своей души. Отлично могут подойти прослушивание музыки, просмотр кино и сериалов, чтение книг, общение с приятными людьми. Вдохновение придет, если продолжать его искать. Если же вы так и не найдете, о чем помечтать, потратьте время на дела и отдых, побудьте наедине с собой и посвятите часть времени своим близким.

Разумеется, изменить судьбу за один день бывает крайне непросто. Тут вам на помощь придут нумерологические гороскопы, которые помогут узнать, под эгидой каких чисел проходят месяцы или даже годы. Информация экспертов поможет вам спланировать дела и избежать проблем в любое время.

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