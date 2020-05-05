В ВСУ новых случаев коронавируса не выявлено

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки новых случаев инфицирования коронавирусом не зафиксировано, болеют 38 человек.

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 5 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляция - 268 человек.

По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКЛ" от 02 мая 202 года при печати результатов ПЦР-анализа было ошибочно внесены положительные результаты касательно трех военнослужащих Харьковской области, о которых сообщалось в утренней сводке 03 мая, уточняют в Медсилах.

Таким образом количество военнослужащих, болеющих COVID-19, уменьшилась на три человека. Всего за время пандемии в ВСУ подтверждено 80 случаев заболевания COVID-19.