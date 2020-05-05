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Кабмин обнародовал список операций во время карантина

Кабмин обнародовал список операций во время карантина
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабмин обнародовал перечень разрешенных на время карантина медицинских операций.

Кабинет министров Украины обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций.

Текст соответствующего постановления от 4 мая 2020 года №332 обнародован на Правительственном портале.

Какие операции можно проводить во время карантина

  • оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

  • оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

  • оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

  • оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

  • оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни

В то же время подчеркивается, что пациенты, которым предоставляется медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному тестированию на наличие коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщалось, в Украине с 5 мая разрешат проведение плановых операций.

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Кабмин, Карантин, Операции, Коронавиурс.
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