Кабмин обнародовал список операций во время карантина

Кабинет министров Украины обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций.
Текст соответствующего постановления от 4 мая 2020 года №332 обнародован на Правительственном портале.
Какие операции можно проводить во время карантина
оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни
В то же время подчеркивается, что пациенты, которым предоставляется медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному тестированию на наличие коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.
Как сообщалось, в Украине с 5 мая разрешат проведение плановых операций.