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В Украине разрешили проведение плановых операций

В Украине разрешили проведение плановых операций
10:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он на брифинге в понедельник.

По словам Степанова, соответствующее решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

"Сегодня во время правительственного совещания, которое проходит по понедельникам, я инициировал проведение внеочередного заседания правительства. Эту инициативу поддержали премьер и правительство. Был вынесен один вопрос, который я считаю очень важным - внесение изменений в постановление Кабмина №211, которым вводились карантинные мероприятия", - сказал он.

"Были приняты изменения в постановление правительства №211, и сразу же после опубликования, полагаю, уже завтра. у нас будет разрешено проведение плановых операций и плановых госпитализаций по жизненным показателям", - уточнил министр.

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По его словам, плановые операции будут проводится после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.

Напомним, в середине марта в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало отменить всем врачам запланированные операции. Проведение всех операций было отложено на период карантина.

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Минздрав, Кабмин, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Плановые операции.
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