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Бессимптомное течение СOVID-19: В Украине выросло количество случаев

Бессимптомное течение СOVID-19: В Украине выросло количество случаев
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Это повышает угрозу распространения СOVID-19 на территории нашего государства.

Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения СOVID-19 в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19", - говорится в сообщении.

У Зеленского заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19

Поэтому, как отмечают в Офисе президента, в Украине нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем.

Отмечается, что вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 5 мая зарегистрировано 12 тыс. 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 366 новых случаев заболевания.

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Украина, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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