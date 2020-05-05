Ветераны войны на Донбассе: В Украине разработают систему спецреабилитации

Новости Украины:В частности, в рамках сотрудничества планируется оборудовать тренинговое пространство в Центре психологического здоровья и реабилитации ветеранов.

Министерство по делам ветеранов и ОБСЕ в Украине будут работать над развитием национальной системы реабилитации пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом шла речь во время онлайн-конференции министра по делам ветеранов Сергея Бессараба с координатором проектов ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

Стороны договорились начать развитие национальной системы реабилитации пострадавших от вооруженного конфликта на востоке. В частности, в рамках сотрудничества планируется оборудовать тренинговое пространство в Центре психологического здоровья и реабилитации ветеранов, а также начать подготовку информационного онлайн справочника по существующей помощи пострадавшим в результате конфликта.

Бессараб также отметил, что разработанные с участием миссии ОБСЕ "Методические рекомендации по оценке рисков возникновения конфликтов в общинах Донецкой, Луганской, Херсонской областей" - важные исследования, на которые в том числе, будет ориентироваться министерство, при формировании дальнейших приоритетов в работе.

Вилладсен рассказал, что сегодня миссия ОБСЕ продолжает мониторить ситуацию в Донецкой и Луганской областях и отдельно работает в направлении психологической поддержки пострадавших в результате военного конфликта и готова предоставить тренинговую помощь работникам министерства по организации работы по психологической реабилитации ветеранов и семей погибших.

Как сообщалось, Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет самостоятельно определять поставщиков услуг по реабилитации ветеранам и их семьям.