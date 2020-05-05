Частичная безработица: В Центре занятости рассказали, как получить помощь

Новости Украины:Для выплат по частичной безработице для малого и среднего бизнеса власти решили выделить 4,7 млрд грн.

На пособие по частичной безработице для малого и среднего бизнеса правительство решило выделить 4,7 млрд грн. Для получения помощи работодатели уже могут обращаться в центр занятости. Об этом на брифинге во вторник рассказала заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"Кабинетом министров было принято решение, поддержанное бюджетным комитетом Верховной Рады, о выделении Государственной службе занятости фона общеобязательного государственного страхования на случай безработицы суммой в размере 6 млрд грн из Стабилизационного фонда. Эти средства в размере 1,3млрд идут на финансовую помощь по безработице, для того чтобы мы своевременно и стабильно могли выплачивать пособие по безработице, и 4,7 млрд - это пособие по частичной безработице для малого и среднего бизнеса", - сказала Жовтяк.

По ее словам, эта программа действует на период карантина +30 дней после его окончания.

"Работодатели в течение 30 дней с момента прекращения или сокращения их деятельности подают документы в Государственную службу занятости, наших центров занятости, которые сейчас работают дистанционно", - отметила она.

Жовтяк объяснила, что служба занятости обязана в течение трех дней принять решение и еще в течение трех дней после этого заключить договор.

"На сегодняшний день эта программа работает. Мы получили уже почти три тысячи пакетов документов. Уже приняты решения, которые предоставят возможность оказать такую помощь почти 2,5 тыс. человек. В ближайшие дни начнется финансирование... Размер такой помощи это тарифная ставка 2/3 оклада работника, но не более минимальной зарплаты 4723 грн", - отметила она.

Как сообщалось, в мае уровень безработицы в Украине вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество безработных выросло до 456,8 тыс. Человек.