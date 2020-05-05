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COVID-19: В Украину прибыло еще 500 человек из-за границы

COVID-19: В Украину прибыло еще 500 человек из-за границы
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:После проверки сотрудниками ГПСУ регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам.

За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более 500 пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами.

Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия). Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Дій вдома", - говорится в сообщении.

После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам, один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что в целом пассажиропоток через украинскую границу остается довольно низким. В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли менее 12 тыс. человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено. 

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Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация граждан спецрейсами из-за рубежа будет проходить постепенно, контролируемо, до четырех самолетов в сутки.

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Украина, МИД, Карантин, Коронавирус.
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