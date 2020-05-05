Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата
Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)

Для школьников разработали дистанционные уроки по биологии про коронавирус

Для школьников разработали дистанционные уроки по биологии про коронавирус
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине для учащихся 6-10 классов разработаны специальные уроки о COVID-19.

Для учащихся 6-10 классов разработаны специальные дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликовано на сайте "Новой украинской школы" сегодня", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя. Ожидается, что материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.

"В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без него - в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетам", - отмечают в Минобразования.

Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата

Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Биология, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Школа онлайн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
03 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Значительный прорыв в лечении: Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19
Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь