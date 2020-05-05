Ослабление карантина: Минздрав обнародовал правила посещения парков и парикмахерских

Новости Украины:В парикмахерские только по записи, а в парках можно будет гулять группами не более трех человек.

В Министерстве здравоохранения разработали правила посещения парков, скверов, парикмахерских и магазинов.

Соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава.

В частности, отмечается, что в парикмахерских и салонах красоты должен быть обязательный температурный скрининг сотрудников перед началом работы. Прием клиентов будет осуществляться по предварительной записи, а ожидания очереди должно быть снаружи помещения. Парикмахеры должны быть в масках.

В парках и скверах администрация обязана разместить на территории и при входе в зоны отдыха правила их посещения. Обеспечить функционал туалетов на территории зон, наличие жидкого мыла, антисептиков в них и их регулярную уборку и дезинфекцию. Также не допускается проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий.

В то же время посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и группами не более трех человек. Использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении должной социальной дистанции и правил, установленных администрацией.

Как сообщалось, вчера, 4 мая, правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.