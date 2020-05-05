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Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу

Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
19:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с карантинными мерами в Украине школьники будут догонять учебную программу в первые месяцы следующего учебного года.

В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце этого учебного года. об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

Об этом передает официальная страница партии "Слуга народа".

"Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина", — отметил Бабак.

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Как сообщалось, Министерство образования и науки назвало даты завершения учебного года. Удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.

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Украина, Обучение, Школы.
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