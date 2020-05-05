Профессиональный стандарт учителя: В МОН разработали новый проект

Новости Украины:В Украине МОН разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования.

В Министерстве образования и науки разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования. Об этом сообщает МОН.

"Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования" и "Учитель заведения общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Указано, что документ опубликован для общественного обсуждения сегодня, 5 мая 2020 года.

"Проект нового стандарта включает требования для учителей начальной школы и учителей-предметников, обеспечивающих получение базового и профильного среднего образования и создан на основе компетентностного подхода. В его создании принимали участие учителя и руководители школ, научно-педагогические работники, ученые, общественные организации и международные эксперты. Сейчас Профессиональный стандарт - на общественном обсуждении, и мы приглашаем педагогов приобщиться к работе над документом", - сказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что в документе описаны основные трудовые функции и условия труда учителей, установлены единые требования к их общим и профессиональным компетенциям в соответствии с квалификационной категории, а также условия допуска к работе.

"Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными категориями позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при разработке профессионального стандарта задействовали международный опыт и провели обсуждения в фокус-группах учителей начальной и средней школы. Обсуждение продлятся до 20 мая 2020 года.

Указано, что если новый профессиональный стандарт вступит в силу - потеряет силу приказ Министерства социальной политики Украины от 10 августа 2018 года №1143 "Об утверждении профессионального стандарта "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования".

Как сообщалось, 3% школ в Украине еще не имеют интернета.