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Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать

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Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народе этот день называют Егорьевым днем, соблюдая традиции наших предков, чтобы привлечь в жизнь благополучие и процветание.

Православный праздник в честь Георгия Победоносца отмечается ежегодно 6 мая. 

Праздник в честь Георгия Победоносца отмечают дважды в год, и в мае 2020 года верующие вновь помолятся великомученику для того, чтобы обрести душевный покой и защиту. 6 мая многие люди будут соблюдать не только церковные заветы, но и традиции наших предков. Эксперты рекомендуют познакомиться с основными обычаями этого праздника, чтобы не упустить возможности привлечь в жизнь процветание.

Традиции Егорьева дня

По традиции 6 мая пастухи молятся своему покровителю и обязательно выносят на поля еду, чтобы задобрить Победоносца и получить его помощь. В этот день впервые выгоняли стада пастись, и для того, чтобы животным не грозили беды, молились святому, оставляя ему подарки. Каждый, у кого была скотина, обязательно угощал пастухов, чтобы те внимательно следили за животными. Традиционными угощениями были свежие яйца, творог и сметана. Сами пастухи, соблюдая древнюю народную традицию, также подносили угощения лешим, оставляя на опушках лесов молоко и иные лакомства и прося хозяина леса не допустить того, чтобы скотина заблудилась или на нее напали дикие животные.

На Егорьев день молились не только пастухи, но и девушки, чтобы святой послал им добрых женихов и не оставил без своего покровительства. В день праздника привлекали любовь, пользуясь проверенными заговорами и ритуалами.

По традиции на Егорьев день заключают сделки, веря, что святой не даст случиться обману. Также в день праздника начинали сажать рассаду, так как по поверьям посаженное в этот день принесет обильный урожай.

Егорьев день начинали до зари. Перед восходом Солнца люди выходили из домов, чтобы умыться росой, которая считалась целебной. По ней ходили босиком и даже катались по траве, чтобы избавиться от болей в спине и выдюжить посевную пору. Девушки умывались, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а также привлечь в жизнь истинную любовь.

Не обходили стороной в день праздника и обряды, направленные на защиту животных. Для них плели венки из полевых цветов, а также читали особые заговоры, призванные уберечь скотину от сглаза и болезней:

"Егорьев день занимается — скотина моя поправляется. Как у святого попрошу, так и исполнится, порча и сглазы стороной животных обойдут и в дом мой не войдут".

Приметы на Егорьев день

В этот день услышать кукушку — к плохому урожаю.

Дождь в Егорьев день — к удаче и хорошему сенокосу.

Ветер с севера — к короткой осени, а южный — к скорому жаркому лету.

Заморозки на Егорьев день — к обильному урожаю.

Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая

По примете в день праздника нельзя не только ругаться, но и слишком громко говорить, чтобы не накликать на себя беды,

Тепло будет, если комары вьются.

Поверье гласит, что в день праздника нельзя заниматься шерстью, чтобы волки не нападали на овец.

Егорьев день отмечают с улыбками, чтобы в течение года не лить слез. В день праздника ворожат и привлекают благополучие, а также просят покровительства у святого, веря, что искренние просьбы уберегут от всего дурного.

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