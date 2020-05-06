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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая
10:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 7 мая.

Евсей — Овсы отсей

В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них - мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.

В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: "Овес любит хоть в воду, да в пору", — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

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Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

День Весак

"Хочешь изменить мир? Начни с себя" — такой смысл несет в себе День Весак (Vesak Day). Этот праздник приходится на майское полнолуние и является самым священным днем для миллионов буддистов всего мира.

Считается, что именно в день Весак 2,5 тысячи лет тому назад, в 623 году до нашей эры, родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот же день он покинул мир на 80-м году жизни.

Утверждение Будды — "Для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека", — стало основной концепцией праздника. В этом утверждении — глубинная суть того, как можно улучшить жизнь нашей планеты и ее обитателей.

В 2000 году праздник Весак был признан Генеральной Ассамблеей ООН. В резолюции 54/115 от 8 февраля 2000 года отмечается, что буддизм — одна из старейших религий в мире, вклад которой в духовное развитие человечества неоценим.

Учение Будды и его призыв к состраданию, миру и доброй воле увлекли миллионы людей во всем мире, и они следуют учению Будды и отмечают в день Весак его рождение, достижение просветления и уход из этого мира.

Этот день празднуется ежегодно в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций и в других ее отделениях в консультации с соответствующими отделениями ООН и постоянными представительствами.

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Всемирный день пароля

Всемирный день пароля – тематический праздник, затрагивающий не только разработчиков ПО и антивирусов, но и обычных пользователей сети Интернет. 7 мая 2015 года был запущен специальный сайт passwordday.org, на котором представлено немало полезной информации о защите паролем. Даются советы по правильному подбору пароля, а также по необходимости его регулярного обновления.

На том же ресурсе пользователи могут вводить свои пароли в специальную форму, дабы проверить их надёжность. Оценивается количество прописных и заглавных букв, наличие цифр, присутствие известных слов и шаблонных аббревиатур. Администрация ресурса предложенные пароли не хранит, а лишь даёт полезные советы юзерам.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 7 мая, Евсей — Овсы отсей., День Весак, Всемирный день пароля.
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