Проиндексированные пенсии: в Украине начали выплаты

Новости Украины:В Минсоцполитики заявили о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.

Об этом она сказала на брифинге в среду.

"Хочу отметить, что с 4 мая начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн украинских пенсионеров", - сказала Лазебная.

По ее словам, уже реализована инициатива Президента Украины относительно выплаты 1000 гривень тем, чья пенсия меньше 5000 грн, лицам с инвалидностью.

Кроме того, Лазебная напомнила о доплатах к пенсиям людям старше 80-и лет.

Как сообщалось, в Украине с 1 мая 2020 года проводят индексацию пенсий на 11%.